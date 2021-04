The Babe is back! Gwen Stefanie veröffentlicht neue Single

Sie ist 51 und ginge noch immer als das coolste Babe im Skater-Park durch: Gwen Stefanie. Societymäßig war sie eh nie richtig weg, jetzt hat sie sich auch musikalisch zurückgemeldet. Im Winter ganz offiziell mit der passenden Single "Let Me Reintroduce Myself", und jetzt auch mit einem echten Dancefloor-Banger: "Slow Clap".