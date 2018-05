Teamchef Dominik Thalhammer: "Ich gehe ungern im Leiberl essen"

Zum Teamchef ist heuer ein Job als Chef der Trainerausbildung dazugekommen. Woher nehmen Sie noch Zeit für Ihre Zwillingsmädchen und Ihre Frau?

Das ist ja der Grund, warum ich die Zeit, die mir neben dem Job bleibt, der Familie widmen will. Wenn ich mich am Abend oder am Wochenende auch noch zuhause hinsetze, um zu lernen, sagt meine Frau zwar, dass ich das machen soll, aber ich tu’ mir im Moment schwer damit.

Dominik ist übrigens ein schöner und nicht alltäglicher Name. Aber Sie und Herr Thiem haben ihn ziemlich gepusht.

Eigentlich heiße ich laut Taufschein Dominikus, nach einer Idee meiner Eltern. Das ist natürlich noch einmal ein seltenerer Name, der aber in der Praxis nie gebraucht wurde. Keine Ahnung, was meinen Vater da beeinflusst hat.

Ihr Vater scheint eine starke Persönlichkeit gewesen zu sein. War das prägend für Ihren Charakter?

Absolut. Er wollte die bestmögliche Ausbildung für mich. Mein Vater war Vorstandsdirektor der Österreichischen Volksbanken AG. Da war es nicht so einfach, zu sagen, ich will ausbrechen und ein bisschen was anderes machen. Trotzdem hat er es irgendwann akzeptiert.

Haben Sie darunter gelitten?

Eltern haben natürlich gewisse Vorstellungen für ihre Kinder. Meine Frau sagt immer, ich bin in bestimmten Situationen zu antiautoritär. Aber ich möchte meine Kinder nicht in eine bestimmte Richtung schieben. Sie sollen selber draufkommen, was ihnen wichtig ist. Die Faktoren, die ich ihnen mitgeben möchte, sind Liebe und Zuneigung. Das hat für mich oberste Priorität.

Sie haben ein Dreimäderl-Haus. Ihnen wird auch nachgesagt, ein Frauenversteher zu sein. Ist das angeboren oder haben Sie das erst mit Ihrem Engagement im Frauenfußball gelernt?

Meine Frau sagt oft spaßhalber, sie versteht nicht, dass ich in meinem Job mit Frauen und Mädchen so gut zurechtkomme. Aber ich gebe schon zu, ich musste das erst lernen. Es gibt schon auch einige Unterschiede zu uns Männern.

Die da wären?

Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, als ich das U-17-Nationalteam trainiert habe. Ich war nach der ersten Halbzeit sehr unzufrieden mit der Leistung der Mädchen und beim Feedback in der Spielpause sehr emotional und direkt. Bei den Männern kann man auch einmal harte Worte finden. Aber bei Mädchen und Frauen ist es nicht die richtige Herangehensweise. Man muss sachlich und zurückhaltend bleiben.

Frauen schauen auch genau, ob eine der anderen vorgezogen wird. Man hat aber oft nicht zu allen denselben Draht. Wie gehen Sie damit um?

Natürlich ist das in der Praxis nicht immer leicht, aber es ist das Prinzip, das ich zu verfolgen versuche. Ich glaube auch, dass eine gewisse Distanz dazu führt, Menschen gleich zu behandeln – also nicht zu versuchen, zu jemandem ein näheres oder innigeres Verhältnis aufzubauen. Dann sind die Erfolgschancen höher.

Sie wurden nach Marcel Kollers Abgang auch als möglicher Nachfolger genannt. Würde Sie ein Wechsel zu den Herren in Zukunft reizen?

Bei mir geht es beim Projekt Frauenfußball eher um die Frage, wie lange wir die Entwicklung noch weiterführen können. Das Spannende am Sport ist, es als Underdog und Außenseiter trotzdem zu schaffen und die richtigen Strategien zu entwickeln. So lange es möglich ist, die Mannschaft voranzubringen, interessiert mich Frauenfußball. Aber vielleicht stehe ich irgendwann an. Das wäre der Zeitpunkt, an dem mich Männerfußball noch einmal brennend interessieren würde.

Sie wirken körperlich sehr fit. Wie viel Sport machen Sie?

Ich gehe vielleicht ein, zwei Mal pro Woche laufen und mache sonst Work-out wie Liegestütze. Aber richtig viel ist es nicht.

Sie bringen Ihre Mädchen auch mental in Form. Ist Mental-Training wirklich so leistungssteigernd, wie es oft heißt?

Da sind wir wieder bei der Nische, Dinge anders zu tun als die anderen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass da unglaublich viel Potenzial drinnen steckt. Heutzutage diskutiert keiner mehr über einen Konditionstrainer oder einen Tormann-Trainer. Aber der Mental-Trainer, der Psychologe, ist selten verbreitet im Fußball. Bei den Männern heißt es oft: „Jetzt hamma eine Krise, haben sechs Mal verloren und holen uns jetzt wen.“ Dann ist es zu spät. Ich denke, man muss Prozesse vorher entsprechend einleiten.

Wie schaut diese mentale Arbeit aus?

Da geht es um die Arbeit an der Persönlichkeit, aber auch um das Erstellen von Handlungsplänen für die Spielerinnen. Beim Wettkampf-Coaching lautet die Frage: Was passiert wenn ...?, um in gewissen Situationen gut reagieren zu können. Die Anforderungen an Trainer und Spielerinnen sind mittlerweile so hoch, dass das unglaublich wichtig ist. Jede Spielsituation ist gekoppelt an eine Entscheidung, die zu treffen ist.

Dazu kommt das Äußere, das in unserer Welt immer wichtiger wird. Profi-Fußballerinnen wirken im Vergleich zu früher weiblicher. Oder ist der Eindruck falsch?

Die Bilder, die man von früher kennt, gehen schon in diese Richtung. Aber der feminine Touch schadet dem Frauenfußball nicht. Ich finde es positiv, wenn die Mädels Wert auf ihr Äußeres legen. Das machen die Männer genauso. Cristiano Ronaldo steht, glaube ich, länger vor dem Spiegel als manche Frau.

Jogi Löw ist auch nicht nur für seinen Trainerjob bekannt, Stichwort: blauer Pullover bei der WM 2010. Wie halten Sie es am Spielfeldrand mit Mode?

So ein Spiel ist für mich etwas Besonderes und dem will ich Ausdruck verleihen. Es gibt sicher viele Trainer, die im Trainingsanzug am Fußballfeld stehen, aber das würde ich nicht machen. Auch privat gehe ich ungern im Leiberl zum Abendessen.

Und wenn Sie beim Quali-Spiel gegen Finnland am 8. Juni kein Leiberl haben?

Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass die erste Halbzeit gegen Spanien im letzten Spiel richtig gut war. Wenn wir positiv und mit Risikofreude ins Spiel gehen, bin ich überzeugt davon, dass wir ein Leiberl haben werden.