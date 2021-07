Tarantinos neuer Western

Nicht gegen Wiederholungstäter. "Ich hatte so viel Spaß bei , Django Unchained' und liebe Western so sehr", redete der Filmemacher Quentin Tarantino vor über einem Jahr im TV in der " Tonight Show" drauflos, "dass ich, nachdem ich mir beigebracht habe, wie's geht, dachte: Okay, lass' mich einen weiteren drehen, jetzt, da ic h weiß´, was ich tue."

Vorhang auf für einen wüsten Haufen, dem man in freier Wildbahn lieber nicht begegnet. Kopfgeldjäger, Soldaten, Deserteure und ein Cowboy befinden sich darunter. Allen voran John „The Hangman“ Ruth ( Kurt Russell) und Major Marquis „The Bountyhunter“ Warren ( Samuel L. Jackson). Die beiden kämpfen sich im Western-Country Wyoming samt Chris „The Sheriff“ Mannix ( Walter Goggins) und der Gefangenen Daisy Domergue ( Jennifer Jason Leigh) durch einen heftigen Schneesturm. Ihr Ziel ist Red Rock. Aber es schaut aus, als liege das für immer in weiter Ferne.

Wir befinden uns einige Jahre nach Ende des amerikanischen Sezessionskrieges. Und wir ahnen, dass das schräge Quartett bald auf noch mehr verwegene Figuren stoßen wird, um „The Hateful Eight“ komplett zu machen. Tarantinos achter Film also. Ein Garagen-Rock-Western mit den Nicht-mehr-ganz-Jungspunden The White Stripes und Altmeister Ennio Morricone auf dem Soundtrack. Ein Kammerspiel, in dem eine Schicksalsgemeinschaft von acht Menschen vor einem Blizzard in einer Blockhütte Schutz sucht und der Zuschauer gespannt darauf wartet, wer wem zuerst an die Gurgel geht. „The Hateful Eight“ ist aber auch ein Opus für Nostalgiker.