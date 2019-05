Take-Festival Wien: Wer bekommt den Modepreis?

... heuer übrigens an den Absolventen der Angewandten-Modeklasse in Wien, Kenneth Izedonmwen. Er absolvierte die Modeklasse 2015 bei Hussein Chalayan und bekam im selben Jahr das Fred-Adlmüller-Stipendium. Der Designer aus Lagos lässt seine Kollektionen in Nigeria fertigen. "Die afrikanische Modeindustrie greift immer öfter auf einzigartige persönliche Geschichten zurück, was man im regionalen Handwerk und den handgemachten Techniken gut sehen kann. Damit wird ein neuer Raum für Diversität und Kultur geschaffen", so der Preisträger. Die Preisverleihung findet heute Abend im Rahmen der AFA-Awards statt.

Take Parcours - ein Spaziergang durch Kunst und Mode

Als fixer Programmpunkt des Festivals werden beim Take Parcours die Räumlichkeiten des ehemaligen Sophienspitals für den Festivalzeitraum zu Künstlerzimmern und Ausstellungsräumen. Der Take Parcours spannt so einen Bogen von künstlerischen Projekten über konzeptionelle Arbeiten aus den Bereichen Mode, Fotografie, Kunst und Design bis hin zu Screenings von Film- und Videobeiträgen und Konzerten.