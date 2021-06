Katharina Gsöllpointner, Medientheoretikern (Institut für systemische Medienforschung, Wien)

"Als Science-Fiction-Motiv erlebt die alte Idee der vollkommenen Maschine mit menschlichem Bewusstsein im Film „ Transcendence“ wieder eine Renaissance: Artificial Intelligence paart sich mit dem Wunsch nach Unsterblichkeit. Die Vorstellung, dass Geist und Körper zwei getrennte Einheiten seien, existiert schon sehr lange. In der Philosophie spricht man von der „Philosophy of Mind“, die vom Philosophen René Descartes bereits im 17. Jahrhundert mit der Trennung von Geist (immateriell) und Körper (Maschine) begonnen wurde. Er stellte fest: „Cogito, ergo sum.“ (Ich denke, also bin ich.) Mittlerweile ist uns nicht nur aus den Erkenntnissen der Neurowissenschaften hinreichend bekannt, dass selbst das Denken keine Aktivität ist, die sich nur im Gehirn festmachen lässt, sondern dass es wie alle anderen kognitiven und emotionalen Leistungen den gesamten Körper braucht, um zu funktionieren. Alle Erfahrungen, die wir machen, alles Wissen, das wir generieren, sind gesamtkörperliche Erfahrungen und gesamtkörperliches Wissen. Das Bewusstsein kann also nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen niemals vom Körper getrennt werden, ohne ebenfalls aufzuhören, zu existieren. Im Unterschied dazu knüpft „ Transcendence“ jedoch recht märchenhaft an die uralte Wunschvorstellung der (weißen, männlichen) Menschheitsgeschichte an, körperlos zu leben (und damit unsterblich zu werden). Diese Science Fiction-Idee des Transfers eines Bewusstseins in einen Supercomputer wurde bereits in zahlreichen Filmen wie z.B. in „Johnny Mnemonic“ thematisiert oder in der Science-Fiction-Literatur ersonnen.1984 hat der Erfinder des „Cyberspace“, William Gibson, in seinem berühmten Roman „Neuromancer“ die Hauptfigur an den Nachwirkungen des immateriellen Einloggens ihres Bewusstseins ins Netz leiden lassen: Ihr Nervensystem hat sich mehr und mehr selbst zerstört. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist es also nicht möglich, das Bewusstsein vom Körper zu trennen. Und selbst, wenn man einen menschlichen Organismus, wie in „Transcen- dence', künstlich am Leben halten und seine Gehirnaktivitäten simu- lieren wollte, so würde ein solches Unterfangen an der extrem hohen Komplexität der Gehirnleistungen scheitern, die (noch) kein Computer annähernd bewältigen könnte. Denn, auch wenn wir schon viel über die Vorgänge in unserem Hirn wissen, so wissen wir doch vor allem eines: dass wir nichts wissen."