STARS DER WOCHE: VIECH

Wieso sie nur mehr zu dritt sind? "Mit Viech waren wir schon zu zwölft auf der Bühne. Zwischendurch hab ich auch ein paar Songs allein gespielt. Jetzt sind wir wieder zu dritt. Das ist doch eine gute Zahl. Wie Tick, Trick und Track. Oder die Panzerknacker. Aber im Ernst, normalerweise kann man sich fast schon ausrechnen, was eine Band als nächstes macht. Da ist's doch ganz erfrischend, wenn die Musik unberechenbar bleibt." Und woher kommen die neuen Mitstreiter? "Der Riese hinterm Schlagzeug heißt Christoph. Er kommt aus Oberösterreich. Ist dort wie ein riesiger Erdapfel aus der Erde geschossen. Liegt vielleicht an der Nähe zu Temelin. Nicht immer so leicht, für ein Riesenkind im Kindergarten von Kremsmünster. Das hat mir seine Mutter mal erzählt. Martina kenne ich von daheim, also der Ramsauer Gegend. Wir waren im selben Eisstockverein. Die hat uns immer in Grund und Boden gespielt. Ist heute auch nicht anders. Martina kennt da keine Gnade", sagt Paul Plut.

