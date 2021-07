Stars der Woche: VIECH

ROCK/POPGEORGE FEST

Vor 15 Jahren starb der „stille Beatle“, jetzt gibt’s das große Tribute-Konzert auch auf CD. Die Songs sind bekannt, gut sind sie sowieso. Spannend wird’s vor allem durch die mitwirkenden Musiker. Norah Jones singt „Let It Roll“ und „What Is Life“ – höchst charmant. Und dann nimmt sich der Black Rebel Motorcycle Club „If I Needed Someone“ vor, Ian Astbury (The Cult) brilliert mit „ If Not For You“. Die Cold War Kids singen „I’d Have You Anytime“, Jack Whites Ex Karen Elson „Any Road“, Spoon-Haudegen Britt Daniel „Old Brown Shoe“. Dazu Brandon Flowers, Ben Harper, Brian Wilson, Harrison-Sohn Dhani, Ann Wilson u.v.a. (Rough Trade)