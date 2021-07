Stars der Woche: THAO AND THE GET DOWN STAY DOWN

"Women only" zum Internationalen Frauentag: Thao and The Get Down Stay Down haben mit "A Man Alive" eine phänomenale Scheibe herausgebracht und den niedlichen Do-it-yourself-Folk früher Tage weit hinter sich gelassen. Außerdem: Neue Scheiben von Esperanza Spalding, Lapsley, Ana Moura und Dota. Und eine Playlist mit Laura Mvula, Björk, The Kills, Missy Elliott u.v.a.

von Andreas Bovelino