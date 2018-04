STARS DER WOCHE: STEAMING SATELLITES

Hemdsärmelig? Ja. Sie könnten aus einem Kaff in der kalifornischen Wüste kommen, irgendwo von der verregneten Küste Washingtons, einem Hafenstädtchen in Alaska – oder aus der malerischen Kulisse des Lammertals im Salzburger Tennengau. Und ganz ähnlich wie ihre Kumpels von Portugal. The Man, die inzwischen weltweit die Charts stürmen, haben auch die STEAMING SATELLITES den klassischen Gitarren-Slacker/Stoner-Sound dieser Regionen längst hinter sich gelassen.