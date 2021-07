Multimedia: Stars der Woche

MILEY CYRUS: "Lighter" – Völlig unaufgeregt, wunderschön und sensationell gut. Miley schrieb ihre bisher schönste Ballade.

Überhaupt: Seit einiger Zeit schon zeigt die 23-jährige Amerikanerin ihren notorisch mieselsüchtigen Kritikern, was sie drauf hat. Nicht, dass die zuhören würden, es ist ja auch einfacher, sich über ihren exaltierten Stil zu echauffieren. Wer Popo und Zunge zeigt, kann nichts können, oder? Aber "4x4" oder "We Can't Stop" sind einfach gute Songs, so wie ihre Arbeiten mit will.I.am. Und ihre Arctic Monkeys-Coverversion. Und natürlich ihre "Lucy in the sky with diamonds" mit den Alternative-Rock-Ikonen der "Flaming Lips". Mit deren Frontman Wayne Coyne hat sie auch „ Miley Cyrus & Her Dead Petz“ aufgenommen. Eine Gratis-CD mit 23 Songs (!!). Dass da auch ein paar schwächere dabei sind - gegessen, hier geht's um ein Statement. "Miley ist wild. Aber ein toller Mensch. Und eine wunderbare Künstlerin", sagt Flaming Lips-Chef Wayne Coyne.