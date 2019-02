STARS DER WOCHE: Erwin & Edwin

Die Band besteht nämlich aus Wahnsinns-Instrumentalisten, geschult in Dorfmusik-Kapellen und Hochschulen, gestählt durch unzählige Studentenfeste und Club-Gigs, bei denen erst mal mit den Ohren gewackelt wurde als die Jungs plötzlich nicht nur mit DJ sondern mit Tuba und Trompete auf die Bühne kamen. Diese Jahre hört man ihnen deutlich an - so tight kommt heutzutage selten was von der Bühne. "Und manche von uns spielen noch immer gern - und regelmäßig - bei der Dorfmusik", erklärt Simon Gramberger.