Stars der Woche: Disclosure

DRAKE & BEYONCÉ: Can I – Wurde schon vor einiger Zeit geleakt, jetzt gibt’s die offizielle Version. Starker Song.

LITTLE SIMZ: Dead Body – Die junge Londonerin meint es ernst. Und bringt so frischen Schwung in die Rap-Szene.

DOE PAORO & ADAM RHODES: The Wind – Eine beinahe gespenstisch schöne Ballade.

FLORENCE & THE MACHINE: Where Are Ü Now – Florence covert Diplo & Skrillex. Groß. Derzeit nur live.

ISAIAH RASHAD: Nelly – Hip-Hop-Ballade. Aber richtig cool.

TATE KOBANG: Bank Roll – Fresh young Beats from Baltimore.

PELL: Café du Monde – Von Dave Sitek produziert. Zeitgemäßer Elektro-Hop.

RICK ROSS: Foreclosures – Großes Drama vom Superstar aus Florida.