Stars der Woche: BEAU

INDIEROCKYOU KNOWWHO YOU ARE

Die Band aus New York kann man eigentlich nicht nicht lieben. Seit Mitte der 90er versorgen sie uns Mittzwanziger mit unprätenziösen und dennoch beinahe physisch spürbaren Indie-Hymnen über das Leben und die Liebe („The Way You Wear Your Head“). So zwingend melodiös wie auf ihrer achten CD haben sie es aber schon lange nicht mehr gemacht. Vom dynamischen Opener „Cold To See Clear“ über die Ballade „Friend Hospital“, den Verandaschaukelstuhlrock von „Out Of The Dark“ bis zum energiegeladenen „New Bird“ – die Jungs verlieren sich nicht mehr in der früher immer latenten Orientierungslosigkeit. Sie wissen genau, wo sie hin wollen. Und das ist wunder- schön so. (City Slang)