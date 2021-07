Stars 2014

1. Golden Palominos: Rain Holds

2. Soul II Soul: Back To Life

3. Arctic Monkeys: Do I Wanna Know

4. Lauryn Hill: Something

5. Deee-Lite: Groove is in the Heart

6. Martina Topley Bird: Need One

7. Arcade Fire: Intervention ( Paris, 2007)

8. Peter Gabriel: Solsbury Hill

9. Amy Winehouse: Tears dry on their own ( Jools Holland)

10. Karen O & the Kids: All Is Love

11. Thievery Corporation: Lebanese Blonde

12. Damien Rice: Delicate

13. Underworld: Born Slippy

14. The Frames: People All Get Ready

15. Mika Vember: Summer Nights