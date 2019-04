Starkoch Lafer bekennt: "Kann nicht von Luft und Liebe leben"

Herr Lafer, bis vor kurzem haben Sie Langostinos auf gebackenem Kalbsschwanz gekocht, jetzt sind Sie bei Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat gelandet. Kann das erfüllend sein?

Den größten Erfolg kann man heute nur mit Dingen haben, die vergleichbar sind. Jeder von uns hat schon viele Schnitzel gegessen und wird festgestellt haben, dass es bessere und schlechtere gibt. Wir haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, eine uns sicherlich bekannte Küche zu modernisieren, aber auch zu verändern und so zu verfeinern, dass der Gast sagt: „Wenn ich ein Schnitzel esse, dann muss ich zum Lafer gehen, weil ich dort wirklich das beste bekomme. Das ist unser authentisches, ehrliches, aber auch komplett durchdachtes System, um Menschen Freude zu machen.

Wird es Ihnen nicht trotzdem fehlen, nicht mehr dafür gelobt zu werden, Einzigartiges auf den Teller bringen?

Wenn Sie etwas Einzigartiges machen, haben Sie keine Vergleichswerte. Wir haben unser Gespräch zwar erst begonnen, aber das ist meine zentrale Aussage: Warum soll ein gutes Wiener Schnitzel mit einem exzellenten Gurken-Kartoffel-Salat so viel schlechter zu bewerten sein, als ein Soufflé von Schnecken-Eiern? Das kann’s nicht sein! Die Leute denken immer, wenn sich etwas besonders anhört, ist es das auch. Klar ist das Kunst, aber ein Schnitzel ist eine Erfindung mit Jahrhundertelanger Tradition und die Leute lieben es.

Jetzt wäre interessant zu wissen, wie ein Lafer-Schnitzel schmeckt. Warum haben Sie als Steirer nie ein Restaurant in Österreich eröffnet?

Ehrlich gesagt, hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Meine Aktivitäten haben sich immer in andere Richtungen entwickelt. Aber es gibt jetzt mit zunehmendem Alter ganz klar den Gedanken, auch mal was in Österreich zu machen. Aber dazu braucht es die passende Gelegenheit.

Das klingt motiviert. Kurz nach Ihrem 50er hatten Sie eine Krise. Würden Sie jetzt, kurz nach Ihrem 60er im Jahr 2017 sagen, dass ...

... ich wieder eine Krise habe?

Nein, eigentlich wollte ich ...

Da wird immer so ein Drama draus gemacht. Damals ging’s mir einfach nicht gut. Ich hab’ gemerkt, dass ich dieses Hamsterrad, in dem ich mich befunde habe, nicht mehr richtig in den Griff bekomme. Daraus habe ich Konsequenzen gezogen und bin mental stärker geworden. Dass ich mich von meinem Sterne-Restaurant getrennt habe und jetzt das „ Johanns“ mache, hat auch den Grund, dass man nicht 17 Baustellen hat, sondern sich auf ein Konzept konzentriert. Durch das System, das wir gemeinschaftlich entwickelt haben, ist es mir möglich, auch mal ein bisschen mehr Freizeit zu generieren.

Würden Sie das Restaurant in Österreich dennoch gerne machen?

Ich könnte es mir schon vorstellen, auf so ’ner Almhütte ein kleines Hotel mit sechs Zimmern. Abends sitzt man dann mit den Gästen am Tisch und kocht und trinkt zusammen. Das wäre wahrscheinlich die Ideallösung. Vielleicht liest ja einer den Artikel und sagt: „Ich hab’ so ’ne Almhütte. Johann komm!“ Dann komm ich.

Wenn es dazu kommt, müssen Sie mich aber auf ein Schnitzel einladen.

Dann werden Sie bei mir als Geschirrspülerin eingestellt.

Wenig Begeisterung am anderen Ende der Telefonleitung.

Nein, nein, Spaß! Sie werden mich dann unterstützen!

Sie haben doch zwei Kinder. Wollen die nicht in Ihre Fußstapfen treten?

Leider nein. Das ist auch ein Grund, warum wir dieses, glaube ich, sehr schöne Unternehmen jetzt so konzipieren, dass es nicht nur mit einer Person, sondern einem Konzept verbunden ist. Wenn es jemanden gibt, der sagt: „Okay, an diesem System finde ich Gefallen“, kann man darauf aufbauen und weitermachen.

Warum mögen Ihre Kinder die Gastronomie nicht?

Das müssen Sie die Kinder fragen. Ich habe natürlich gehofft, dass sie einsteigen, meine Frau auch, weil sie sich viele Jahrzehnte aufgeopfert hat. Aber die Kinder haben andere Interessen. Es wäre der größte Fehler, Kinder zu etwas zu zwingen, was sie nicht wollen. Mein Sohn macht gerade Abitur und die Tochter hat in London Art-Direktion studiert und lebt schon fünf Jahre dort. Mit der Gastronomie haben beide nichts zu tun, außer, dass sie gerne essen, was wir kochen.