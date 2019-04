David Garrett: "Rückschläge gibt es in jedem Leben"

Sehen Sie sich eigentlich noch als klassischen Musiker?

Die Frage stellt sich für mich nicht. Bei mir halten sich Crossover- und Klassik-Konzerte die Waage. Ich glaube nicht, dass große Künstler wie Claudio Abbado oder Zubin Mehta mit mir arbeiten würden, wenn sie nicht von mir als klassischem Musiker überzeugt wären. Ich habe dieses Fundament nie verlassen und glaube, dass ich Crossover nicht auf dem Niveau machen könnte, wenn ich kein klassischer Musiker wäre.

Wie geht es Ihnen als klassischer Musiker mit Boulevard-Meldungen? Zum Beispiel: „Schock-Geständnis: David Garretts Haare büschelweise ausgefallen“

Das habe ich komischerweise bei einem Facebook-Alert auch gelesen und musste erst mal gucken, worum es überhaupt geht. Ich war sehr interessiert, wann das denn passiert sein soll. Aber es stimmt. Mir wurden für „Paganini“ (Anm.: 2013) die Haare schwarz gefärbt. Ich dachte, man könnte das schnell auf Blond zurückfärben, was mit ziemlich aggressiven Mitteln versucht wurde. Danach waren die Haare wie Stroh.

Sind das Berichte, die Sie gerne über sich lesen?

Es ist schon witzig, was man alles für nette Sachen in einem Interview nur so am Rande erwähnt, und was dann daraus gemacht wird. Aber ich habe großen Respekt vor dem Journalisten, der es mit dem Titel geschafft hat, auch meine Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.