STAR DER WOCHE: Sophie

Herzstück des Albums ist das ephemere „Is It Cold In The Water?“, dessen Sirenengesang auch der heldenhafte Odysseus mitsamt seinen Wachsstöpseln in den Ohren nicht hätte widerstehen können. Und ja, weil die Frage unvermeidlich immer kommt: In einer anderen Welt hieß Sophie einmal Samuel Long. Aber den ließ sie in ihrer Heimatstadt Glasgow zuück ...