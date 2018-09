STAR DER WOCHE: Soap & Skin

Inzwischen weiß ich auch, dass Anja Plaschg nebenbei den Soundtrack für die Netflix-Serie „Darker“ geschrieben hat. Und hab mich - unvoreingenommen wie vor neun Jahren - mit ihrem Back-Katalog auseinandergesetzt. Er ist, wie die Videos hier hoffentlich beweisen, tatsächlich phänomenal. Und freue mich unglaublich auf ihr nächstes Album. Es wird „From Gas to Solid/You are my friend“ heißen und im Oktober erscheinen.