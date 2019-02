STAR DER WOCHE: Lou Doillon

Wer von der Pariserin allerdings süß gehauchte French-Kisses in Chanson-Form erwartet, wird von ihr – wieder einmal – enttäuscht werden. Ihre Stimme liegt irgendwo zwischen Chrissie Hynde und Scarlett Johansson nach einer harten Nacht. Der Sound ist roh, produziert von Doillon gemeinsam mit einigen der spannendsten Musikermacher Frankreichs, unter anderem Dan Levy (The Do).