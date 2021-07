Star der Woche: LAFAWNDAH

LAFAWNDAH: Tan – Drum-Beats für die Public Image Ltd gemordet hätten, Orient-Vocals, Derwisch-Ekstase. Coolest Sounds aus Brooklyn.

SIA & KANYE WEST: Reaper – Die Königin der Power-Ballade macht gemeinsame Sache mit dem bösen Mr. West. Ein Million-Dollar-Couple.

KAMAIYAH: How Does It Feel – „... to be rich?“, fragt die Rapperin aus Oakland. Sie wird’s bald wissen ...

THE WEEKND: Low Life – Sexual Maniac oder new King of Pop? Egal, was der Knabe derzeit angreift, wird zu Gold. Und zu Recht.

JACK GARRATT: Worry – Ins neue Jahr mit dem Sieger der „ BBC 2016“-Liste. Und der Kerl ist auch echt gut. Schöne Ballade mit Wumms.

AURORA: Lucky – Mark my words: Von der Norwegerin werden wir heuer noch viel hören. Auch ohne BBC-Liste.

SEVDALIZA: That Other Girl – Zum zweiten Mal iranische Roots in dieser Playlist. Und von dieser jungen Künstlerin gibt’s nächste Woche mehr zu lesen. Und zu hören.