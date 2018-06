STAR DER WOCHE: Jeanne Drach (Kids N Cats)

Einmal um die gaaanze Welt – die österreichisch-französische Puppenspielerin, Performance-Künstlerin und Musikerin Jeanne Drach ist nicht nur zwischen Paris, Wien, Algier, New York und Dakar aufgewachsen. Sie ist mit ihrer Band auch jetzt gern und viel unterwegs. Die aktuelle CD "11 Tracks" ist in elf verschiedenen Ländern entstanden, teils mit einheimischen Musikern. Die Reise ging durch Swaziland und Australien, Argentinien und Kroatien, nach Taiwan, wo Drach vor Jahren schon als Puppenspielerin aufgetreten ist und nach Schanghai, wo die Kids N Cats-Videoregisseurin Daliah Spiegel ein angesagtes Restaurant betreibt. Gesungen wird auf Englisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Spanisch - in "Mexiko" rief Drach die "Vagina Revolution" aus und im grandiosen Track "France" gibt's Unterstützung vom senegalesisch-französischen Rapper Nix. Ist ein richtig geiles Teil geworden.