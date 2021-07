Star der Woche: JAHSON THE SCIENTIST

ROCKAMEN & GOODBYE

Bei „Daughters of Caine“, mit dem das erst vierte Album der Experimentalrocker aus Brooklyn eröffnet wird, glaubt man es tatsächlich mit einem bisher verschollenen Track der Beatles zu tun zu haben. Es bleibt aber bei dieser einen Verbeugung vor den Altvorderen, schon "I Am Chemistry" überzeugt mit zeitgemäßem Groove (okay, die Chöre und die Sitar-Gitarre weisen nochmal in die Vergangenheit), und mit „Silly Me“ liefern sie einen unglaublich eingängigen Popsong ab, den sie mit Afrorhythmen unterlegen, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Die weitere Reise führt durch Psychedelic-Rock-Gefilde, Synthie-Pop, Experimentalelektronik – spannend bleibt sie meistens. (Mute)