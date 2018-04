STAR DER WOCHE: JACK WHITE

Tatsache: Es gibt derzeit keinen Musiker, der sich im erweiterten Rock-Umfeld bewegt und JACK WHITE das Wasser reichen kann. Das heißt nicht, dass einem alles gefallen muss, was der 42-jährige Multiinstrumentalist und Soundtüftler aus Detroit so aufnimmt. Aber nichts, was er macht, ist belanglos. Und wie er mit den verschiedenen Genres kämpft, sie sich zu eigen macht, ist atemberaubend. Auf seiner aktuellen Solo-CD „BOARDING HOUSE REACH“ tobt er sich nach dem eher monothematischen „Lazaretto“ endlich wieder so richtig aus.