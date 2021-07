Multimedia: Star der Woche

Mit How Big, How Blue, How Beautiful hat sie nun ihr drittes Album unter dem Bandnamen FLORENCE AND THE MACHINE herausgebracht. Und natürlich ist es so groß, wie der Titel ankündigt. Die sich an ihrem Vorbild Stevie Nicks orientierende Single „Ship To Wreck“, das dramatische „Delilah“, das so mühelos zum flotten Soulstampfer wird, die hinreißende Orgel-Ballade „St. Jude“ – besser kann zeitgemäße, radiotaugliche Popmusik nicht sein.