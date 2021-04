Sportliche Modetrends zum Biken und City-Walken

Parka von Colmar

Isa says

Let’s get physical

Lieber Karl Lagerfeld im Himmel, was ich Ihnen immer schon sagen wollte: Durch das Tragen von Jogginghosen habe ich noch nie die Kontrolle über mein Leben verloren. Wie hätte ich sonst das letzte Jahr in quasi permanentem Lockdown überleben können? Meine Jogginghosen sind übrigens immer nur schwarz, anthrazit, dunkelblau oder rot. Gemustertes, Gagerlgrünes, Zwetschkiges sind nicht meine Turnzeugfarben. Sneaker trage ich schon seit vielen Jahren rund um die Uhr, zurzeit am liebsten von On, einer Sportmarke aus der Schweiz.