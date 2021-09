So schmecken die Dolomiten - köstliche Sterneküche in Alta Badia

Besonders in den vergangenen Jahren hat sich hier, auch dank einer Initiative Norbert Niederkoflers, dem „Koch der Alpen“, eine Wertschöpfungskette manifestiert, die den Natur-Kreislauf vom regionalen Produzenten bis zum Konsumenten verfolgt. Niederkofler, Inhaber des Restaurants AlpInn am Kronplatz, und Gründer des Projektes „Cook the mountain“, ruft mit seiner Bergküche zu einem bewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf. „Für mich ist Kochen Teil der Kultur. In der Kultur wie auch im Kochen ist es sehr wichtig, Wurzeln zu haben“, so der Ahrntaler. „Wir möchten mit lokalen Produkten und alten Kochmethoden auf unsere Wurzeln zurückgreifen und diese in die heutige Zeit bringen, um so den Lebensraum der Berge für die nächsten Generationen intakt zu halten.“ Dazu gehören nicht nur das Verkochen aller Zutaten, damit kein Abfall entsteht, sondern auch das Wissen um alte Gemüsesorten, den Zusammenhang zwischen Landschaft, Anbau und Viehzucht, Menschen und Küche. Auch deshalb setzt Niederkofler auf 0-Kilometer-Bio-Produkte, die direkt aus dem eigenen Anbau kommen, wie etwa die Bergartischocke, die er auf 1.500 Metern Höhe, wieder heimisch machte.

Dass sogar Meeresfisch oben am Berg Tradition hat, verdankt Hochabtei einem Hüttenwirt. „Hier bei uns oben war früher das Meer, deshalb findet man in den Felsen bis heute fossile Fische. Wir sind quasi noch immer an der Quelle“, sagt Moritz Craffonara, Senior-Hüttenwirt vom Club Moritzino am Piz la Ila.