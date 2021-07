Smart & Clever

Die Folge: Um sie aus dem Verkehr zu ziehen, verheiraten die Eltern die couragierte Tochter noch im selben Jahr mit „Patronenkönig“ Fritz Mandl. Der behandelt die schöne junge Frau wie eine Beute und setzt sie unter Hausarrest. Als Aufputz bei Geschäftsessen ihres Mannes mit befreundeten Waffenhändlern schnappt Hedwig aber so viel an technischen Details über Waffensysteme auf, dass sie Jahre später in den USA als Hedy einen zusätzlichen Karriereweg einschlägt. Mittlerweile durch MGM-Boss Louis B. Mayer zum Filmstar geadelt und von Kosmetik-Guru Max Factor zum „Girl of the Year“ gekürt, brütet die Beauty zwischen den Dreharbeiten für „Lady of the Tropics“ und „Come Live With Me“ über einem neuen Hobby: Sie forscht an einem System, das es abgeschossenen Torpedos ermöglichen sollte, „den Kanal zu wechseln“, um vom Feind nicht aufgespürt werden zu können. Ihr Partner dabei: Komponist George Antheil, der zu diesem Zeitpunkt schon in der Lage war, Melodien zu synchronisieren und damit einen stereophonen Klang zu erzeugen.