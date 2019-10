Shooting-Star Mathea: „Es ist das Wort One-Hit-Wonder gefallen“

Das klingt alles sehr vernünftig. Bleibt da überhaupt Zeit für „Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll“ als Synonym für Unvernünftiges? Das hat früher zu einer Rock- und Popkarriere dazugehört.

Also, meine Antwort wird jetzt ernüchternd. Bei mir daheim im Pinzgau glauben einige ja, dass ich in einem fetten Loft wohne, mit ’nem Benz herumfahre und kokse. Die Wahrheit ist: Ich wohne nach wie vor mit meiner besten Freundin zusammen in einer WG, lebe sehr gesund und nehme keine Drogen. So ist das.

Dann darfst du nicht oft mit Raf Camora abhängen. Du bezeichnest ihn als dein Vorbild, obwohl er über alle Dinge singt, die nicht erlaubt und verboten sind.

Jeder sieht in ihm immer nur den Gangster-Rapper und das ist er auf jeden Fall auch. Ich mag einfach seine Musik extrem gerne und finde es toll, was er als Person auf die Beine gestellt hat. Er hat ein eigenes Label gegründet und ist einer der größten Stars in Österreich und Deutschland. Das beweist, dass man kein Major-Label braucht, um ganz nach oben zu kommen.

Würdest du dir selbst erlauben, auch solche Song-Texte zu schreiben wie Raf Camora, bei dem nicht nur das F-Wort häufig vorkommt?

Es kommt drauf an, was für Wörter das sind. So was wie Sch**** oder F*** kann schon mal vorkommen, aber ich schätze mal, dass ich nie darüber singen werde, wie ich mir eine Line ziehe, weil ich das im echten Leben auch nicht mache.

Interessierst du dich auch für eine andere Musiker-Generation- Phil Collins zum Beispiel?

Ich interessiere mich für Musikerinnen wie Alicia Keys, die ich sehr verehre und die, sagen wir, mittelalt ist. Wenn ich im Leben nur noch einen Song hören dürfte, wäre es „No One“ von ihr. Mit Phil Collins kann ich nicht viel anfangen. Letztens habe ich bei „Best of Austria“ gespielt, wo viele österreichische Legenden aufgetreten sind. Es ist bewundernswert, was die alles gemacht haben. Aber ich weiß nicht alles über sie. In meiner Generation macht man eben was anderes.