Serie Promis zuhause: Caroline Peters und ihr Quarantäne-Alltag

Caroline Peters glaubt noch daran, dass es klappt. Ab 18. Juli soll sie bei den Salzburger Festspielen im „Jedermann“ die neue Buhlschaft geben. Ob Corona das zulassen wird? Derzeit hält sich die Schauspielerin in ihrer Wiener Wohnung auf – mit einem Fixpunkt am Tag.

Gemeinsam mit Kinderbuchautorin Sibylle Luig hat sie auf Instagram die Initiative „ Caroline Peters liest“ gestartet. Jeden Tag um elf Uhr ist es soweit. „Ich habe einen guten Grund, nicht den gesamten Tag im Schlafanzug zu verbringen, was ich bisher für das Größte hielt, wenn ich frei habe. Aber wenn so viel Zeit frei ist, ist es doch etwas anderes.“ Peters macht das, um dem Begriff „soziale Distanzierung“ etwas entgegenzuhalten. „Wir brauchen genau das Gegenteil davon: ein soziales Miteinander!“

Nachts träumt Peters jetzt viel. Davon, draußen in einem Biergarten zu sitzen, ganz nah bei fremden Leuten. „Ich wusste nicht, dass mir das je fehlen könnte.“