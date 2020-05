Serie "Promis zu Hause": Angelika Niedetzky

"Der Schmerz sitzt“, schreibt uns Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky aus ihrer Selbstisolation – freiwillig gewählt natürlich. „Aber er vergeht.“

Sie freue sich jedenfalls schon auf die Zeit, wenn wir alle wieder richtig lachen können – „das ist so wichtig“. Und gibt uns mit einem amüsanten Einblick in ihren Tag unter dem Vorzeichen des großen C schon einen Anlass dazu.

Tierfreunde kennen das ja: Der eigene Hund hat am wenigsten Verständnis dafür, wenn man einen Tag ohne Engagement nicht mit viel Engagement konterkarieren will.