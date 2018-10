Schwedenkrimi im Kino: Zwischen Gut & Böse

Mit "Tod eines Autors" kommt demnächst der Auftakt der "Intrigo"-Reihe in unsere Kinos. In Los Angeles hat ein Filmfirma kürzlich die Rechte an Ihrem Roman "Die Lebenden und die Toten von Watford" gekauft. Ihre Fans wollen wohl künftig noch mehr von Ihnen lesen.

Ja. Aber ich kann immer noch in Pension gehen. In diesem Herbst erscheint in Schweden mein Buch über das Aufeinandertreffen von Van Veteeren und Barbarotti. Ich werde mich wohl wieder auf ausgedehnte Lesereisen begeben müssen. Nächstes Jahr werde ich dann eine Krankheit vortäuschen und sagen: ,Sorry, ich bin sick und kann jetzt nicht reisen.' Na,ja, wenn es auf Deutsch erscheint, ist eine Lesetour durch Österreich, der Schweiz und Deutschland unausweichlich. Es ist noch nicht definitiv entschieden. Aber eines ist sicher: Wenn nichts anliegt, bleibe ich in Schweden. Und da verbringe ich die Zeit mit meinen Pferden. Mit meiner Frau habe ich drei Isländer sowie drei andere Pferde.

Ich möchte zwar nicht sechzehn Stunden am Tag Heu fressen, aber ich sage Ihnen, ansonsten fühlt sich ein Pferdeleben auch für Menschen durchaus erstrebenswert an.