Beauty-Doc Worseg schreibt Aufregerbuch: "Operiere nicht jeden"

Herr Worseg, Sie raten in Ihrem Buch von Schönheitsoperationen ab. Verzeihen Sie, aber das klingt paradox.

Ich sage das primär deswegen, weil ich durch mein Alter und meine Erfahrung mehr nachdenke als früher und vieles bewusster erlebe. Deshalb ist mir aufgefallen, dass viele meiner Patienten eigentlich das gleiche Anliegen haben. Sie möchten wieder glücklich sein, oft einen Partner finden. Bei diesen Argumenten hatte ich schon immer ein komisches Gefühl. Wenn jemand glücklich werden will, muss er woanders hingehen. Da kann ich nicht helfen.

Wann können Sie helfen?

Wenn eine Patientin möchte, dass ihr Busen wieder an der richtigen Stelle sitzt, ist das okay. Wenn sie sagt: „,Ich will, dass mich mein Mann endlich wieder anschaut“, passt es aber nicht.

Frauen legen sich öfter unters Messer als Männer. Kann man daraus schließen, dass Männer mit sich zufriedener sind?

Nein, das nicht. Für Männer hat der Körper einfach eine andere Bedeutung. Frauen definieren ihre Weiblichkeit, ihr ganzes Sein über ihren Körper. Für den Mann ist der Körper nur ein Instrument, das funktionieren muss. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen wird der Körper für Frauen immer einen höheren Stellenwert haben.

Im Buch beschreiben Sie, dass Sie zur Selbstreflexion in chinesischen Klöstern waren. Andererseits sind Sie der Mann, der Richard Lugner im TV vor laufender Kamera Botox spritzt. Sind Sie nun tiefgründig oder oberflächlich?

Darüber habe ich selbst viel nachgedacht. Ich glaube, dass jeder eine gewisse Besessenheit hat. Das habe ich in meinem Beruf, sonst hätte ich nicht ein Spital und würde Tag und Nacht arbeiten. Es gibt immer zwei Seiten. Ich stelle mir das vor wie einen traurigen Clown. Viele Menschen stehen für etwas und sind andererseits genau das Gegenteil davon. Wahrscheinlich verbirgt sich dahinter das, was man als Yin und Yan bezeichnet – das Gegensätzliche. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so viel arbeitet und so viel erreicht hat wie ich. Trotzdem sehe ich meine Tätigkeit auch kritisch. Das war schon so, als ich jung war und jeden Cent gebraucht hätte. Mein Credo war aber: Ich operiere nicht jeden.

Der Standardsatz vieler Ratgeber-Autoren lautet: „Wenn nur einer, der das liest, es sich anders überlegt, habe ich mein Ziel erreicht.“ Ist das auch Ihr Satz?

Mir würde es reichen, wenn von zehn Leuten, die zu mir kommen, drei feststellen, dass ihre Erwartungen und Vorstellungen nichts mit einer Operation zu tun haben. Wenn die sagen: „Ich warte noch ein bisschen“, bin ich zufrieden.

Aber wiederkommen sollen sie schon.

Es ist mir auch recht, wenn sie nicht mehr kommen. Meine Kollegen und ich werden das überleben. Diese Menschen sind vielleicht in einem halben Jahr froh, dass sie nichts gemacht haben. Das will ich! Mir ist klar, dass ich mit solchen Aussagen an die Grenze zur Nestbeschmutzung gehe. Man könnte sagen: „Zuerst hat er die Kohle gemacht, und jetzt?“ Da muss ich aufpassen. Aber es ist ja auch für uns Plastiker gut, wenn normale Leute ohne Krise zu uns kommen. Vielleicht verdienen wir ein bissl weniger, aber haben gleichzeitig weniger Probleme. Menschen in der Krise finden immer etwas, was ihnen nicht taugt. Das ist für uns auch nicht so angenehm.

Das klingt, als hätten Gerichtsprozesse zu Ihrem Alltag gehört?

Immer noch. Das ist das Schwierige in unserer Branche. Als Gutachter sehe ich oft, dass Patienten, die Ärzte klagen, keinen Grund dazu gehabt hätten. Diese Menschen sind oft völlig überlagert und haben einen Lebenshass aufgebaut, den sie dann in den Arzt projizieren. Oft sehe ich aber keinen Fehler. Das Gespräch in der Praxis läuft dann so ab: „Die hättest du gar nicht erst angreifen sollen.“ Und der Kollege sagt: „Du hast recht, ich hatte eh ein ungutes Gefühl.“