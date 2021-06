All That Jazz

Die kubanischen Zwillingsschwestern Lisa-Kaindé und Naomi Diaz waren DIE musikalische Sensation des vergangenen Winters. Ihr Vater war Perkussionist beim „Buena Vista Social Club“, sie selbst verbinden Latin-Einflüsse mit kubanischer und westafrikanischer Tradition, Elektronik mit Clubsounds und Avantgarde. Ihre Stimmen sind schlicht sensationell – wie ihr selbstbetiteltes Debüt-Album. Anspiel-Tipps: „Ghosts“; „Better In Tune With The Infinite“ (live on KEXP); „Barasu-Ayo“.