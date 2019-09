Schöne neue Welt? Wie sich unser Leben verändern wird

Ziel Präzisionsmedizin

Offen bleibt die Frage der Ethik. Auch Genetiker Markus Hengstschläger wagt für die freizeit einen Blick in die Zukunft: „Die nächsten zehn Jahre werden von der Digitalisierung der Medizin geprägt sein. Künstliche Intelligenz wird es wahrscheinlich möglich machen, viel mehr Schlüsse als bisher aus den genetischen Daten von Patientinnen und Patienten ziehen zu können. In 30 Jahren wird es vielleicht Routine sein, seine individuellen genetische Daten durch künstliche Intelligenz dahingehend interpretieren zu lassen, welche Krankheitsneigungen man hat, welche Medikamente bei wem am besten wirken oder welche Ernährung individuell empfehlenswerter erscheint: Eine auf jeden Menschen persönlich angepasste Präzisionsmedizin ist das Ziel. Wir sollten uns schon heute darüber Gedanken machen, welche positiven Entwicklungen davon wir fördern sollten und welche ethische Diskussionen wir begleitend führen müssen.“

Gesundheitscheck am Flughafen

Und auch der Arzt und Theologe Johannes Huber blickt voraus: „Bei der Kontrolle auf Flughäfen wird man in zehn Jahren über die Gesichtserkennung nach seiner Identität überprüft – dies wird gleichzeitig ein Gesundheitscheck sein. Bereits jetzt erkennt man mehr als 200 Erbkrankheiten durch die Gesichtsanalyse. In Zukunft wird man sofort wissen, welcher Facharzt aufzusuchen ist.

In 20 Jahren wird etabliert sein, was momentan möglich, aber noch kontroversiell diskutiert wird: Der Engpass an Spenderorganen wird dadurch behoben, dass man die gebrauchten Organe in Tieren, immunologisch angeglichen, heranwachsen lässt. In 30 Jahren werden die männlichen Spermien – durch das Environment belastet – so schlecht sein, dass sich die Fortpflanzung nicht mehr im Bett, sondern in der Retorte abspielen wird. Das alles führt zu einem Neofeudalismus, um Renata Schmidtkunz zu zitieren: Die Feudalherren von morgen werden aber nicht mehr die Adeligen sein, sondern die Konzeptionisten der Künstlichen Intelligenz, die auch die Medizin revolutionieren wird.“

Die virtuelle Braut

Schon heute leben wir in einer verrückten Welt. Der Japaner Akihiko Kondo hat vor ein paar Monaten Hatsune, die „Liebe seines Lebens“ geheiratet. Kein Verwandter, nicht einmal seine Mutter wollte kommen, das lag an der Braut – einer virtuellen Figur, die als animiertes Hologramm in einer Glaskapsel lebt. Sie weckt ihren Mann jeden Morgen, schreibt sehnsuchtsvolle SMS ins Büro – und wenn sie ihn abends erwartet, leuchtet sie blau …