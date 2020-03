Schauspielstar Heike Makatsch: "Manchmal muss man auch darben"

Sie haben in der Vergangenheit auch schon mit Stefan Ruzowitzky und Xaver Schwarzenberger gedreht. Mögen Sie die Österreicher?

Das sind beides tolle Regisseure, die ich sehr schätze. Den Ruzowitzky mag ich als Menschen total. Genauso wie den Xaver, der mir meinen schönsten Film beschert hat und auf den mich die Leute heute noch ansprechen, obwohl es solange her ist. Der Film hat Herzen geöffnet (Anm.: „ Margarete Steiff“ aus 2005, der Makatsch auch die Emmy-Nominierung eingebracht hat).

Wenn man Ihre Filmliste durchsieht, waren da viele gute Filme dabei. Haben Sie ein gutes Händchen für die Auswahl?

Ehrlich gesagt ist das ein magischer Prozess, wenn man so will. Einmal setzt man total auf einen Film und er versickert dann, ein anderes Mal nimmt man eine Rolle an, weil man einfach wieder arbeiten will und es wird schließlich ein Riesenerfolg. Ich habe eine starke Intuition, aber die ist nicht immer gekoppelt mit der Kinokasse. Das Wichtigste ist, Projekte anzunehmen, hinter denen man stehen kann.

Eigentlich ist es Luxus, wenn man sich selber treu bleiben kann. Oft ist der finanzielle Druck halt größer.

Ich hatte das Glück, mit vielen tollen Filmprojekten gesegnet zu sein. Aber diese Angebote kann man sich auch nicht backen. Ich bin abhängig von Dritten, die mich besetzen oder mir ein Drehbuch schicken. Manchmal muss man auch darben und Nein sagen, auch wenn es passend wäre, gerade etwas zu tun zu haben. Es gibt immer wieder Durststrecken, dann kommen die Angebote wieder geballt. Man muss sich als Filmschaffender daran gewöhnen. Es setzt sich aber immer wieder etwas in Bewegung, auch wenn es nicht immer so ist, dass man ins Schwarze trifft und das bekommt, was man schon immer machen wollte.