Schauspieler Sebastian Koch: "So draufzuhauen ist ärgerlich"

Herr Koch, vor zehn Minuten habe ich „Werk ohne Autor“ zu Ende gesehen. Sie spielen ein Ekel und ich muss gestehen, dass ich im Moment gewisse Vorbehalte gegen Sie hege.

Das nehme ich jetzt mal als Kompliment ... Es ist ja das Wesen eines Schauspielers, dass er versucht eine Rolle so authentisch wie möglich zu spielen. Zu Shakespeares Zeiten hat man noch am Bühnenausgang auf den Bösewicht gewartet und ihn verprügelt, das hat sich Gott sei Dank verändert.

Ich hoffe, das mussten Sie nie erleben.

Also verprügelt hat mich noch keiner. Ich lasse mich, was meine Rollen betrifft nach wie vor nicht in eine Schublade stecken. Ich mochte das Drehbuch von „Werk ohne Autor“ sehr. Es ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Film über einen Überzeugungstäter, einen brillanten Kopf, der diszipliniert für die falsche Sache kämpft.

Können Sie für Ihre Film-Bösewichte, wie auch Carl Seeband einer ist, eigentlich Sympathie empfinden?

Sympathie ist in dem Fall vielleicht das falsche Wort, aber natürlich muss und möchte ich ihn verstehen. Auch ein Mensch wie Seeband hat eine Vorgeschichte, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Es geht für mich nicht darum, Sympathie zu entwickeln. Um mich den Figuren, die ich verkörpere, zu nähern, brauche ich aber in jedem Fall Empathie. Ich muss mich in sie hineinversetzen können, um zu erfahren, wie sie ticken. Das ist ein absolut kreativer, aber auch psychologischer Prozess, der mir gerade in diesem Fall viel Spaß gemacht hat. Ich glaube ja, dass jeder so einen Seeband in seinem Leben hat, sei es ein Chef oder ein Vater – eine Autoritätsperson – einen Menschen, an dem man nicht vorbeikommt, sondern sich an ihm aufreibt. Das beschreibt dieser Film so wunderbar.

Sie haben das Drehbuch vor rund drei Jahren zum ersten Mal gelesen. Wann ist ein Film für Sie abgeschlossen?

Für mich war dieser Film mit der Oscar-Nacht abgeschlossen. Wie schön, ein zweites Mal nominiert zu sein und nach zwölf Jahren noch einmal dazusitzen und diese Spannung zu erleben (Anm.: Auslands-Oscar für „Das Leben der Anderen“ 2006). Ich bin seit vergangenem Juni für den Film unterwegs und habe gemeinsam mit Florian (Anm.: Regisseur Henckel von Donnersmarck) alles diesem Werk untergeordnet. Jetzt kann etwas Neues kommen.