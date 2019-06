Schauspieler Devid Striesow: "Berühmt zu werden war nie mein Motor"

Sie lesen häufig vor Publikum. Sedaris, Walser, jetzt "Die Unmöglichen" von Plamper/ Kamphausen. Was reizt Sie als Schauspieler am Akt des Lesens?

Es ist ein theatraler Akt. Ein Mensch betritt eine Bühne vor Menschen mit denen man eine Reise antreten will. Das macht den Beruf aus. Bei Lesungen hat man auch den zeitlichen Rahmen. Man weiß, wann es vorbei ist Es ist mehr oder weniger eine Privat-Audienz mit dem Publikum, Man merkt ja, wie es darauf einsteigt. Außerdem liest man, wie in diesem Fall, mit vielen Bekannten mit denen man das so schnell nicht wieder tun wird. Das Wesentliche ist, egal ob auf der Bühne oder im Theater, dass man zusammen mit dem Publikum einen Akt eingeht.

Es werden mit Ihnen sechs Personen, darunter Jan Josef Liefers und Meret Becker auf der Bühne sein. Hatten Sie Gelegenheit zu proben?

Wenn man von einem Dreh ausgeht, lautet die Grundverabredung, dass man sich trifft, ohne vorher probiert zu haben. Leider. Bei einer teuren Produktion hat man vielleicht die Gelegenheit, vorher mal zu proben. Hier werden wir es spontan halten. Die Schwierigkeiten sind überschaubar. Das macht aber auch den Reiz aus. Man muss in dem Kontext auch sehr wachsam sein: Wie verhält sich das Publikum? Wie musiziere ich den Text?

In dem Stück geht es um drei Embryonen, von denen nur einer eingepflanzt wird. Es wird aber hypothetisch über das Leben aller drei nachgedacht, von der Geburt bis zum Tod. Sie spielen eines der Kinder. Als vierfachen Vater darf ich Sie fragen: Wie spielt man ein quengelndes Baby?

Oh, das ist ein weiter Sprung! Ich habe schon Lady Mcbeth gespielt. Wie soll ich mich da hineinversetzen.? Wenn wir beide eine Stunde proben, könnte ich Ihnen das Quengeln beibringen. Das kriegen wir hin. Die Rolle an sich ist nicht so schwierig. Das ist auch nicht der Sinn von Theater. Der Kontext ist neu und modern.Man stößt in Untiefen vor und kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass nach künstlicher Befruchtung eine Trisomie 21 auftreten kann. Es geht darum, Dinge beim Publikum in Gang zu bringen.