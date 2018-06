Satellitenfotos: Die nächste Dimension

Vor zwei Jahren wurden sieben SkySat-Satelliten von Google erworben, seitdem geht es bei Planet Labs ab wie die Rakete. Regelmäßig werden Satelliten in eine etwa 500 Kilometer hohe Umlaufbahn geschickt, am 15. Februar 2017 waren es – vom indischen Space Center in Sriharikota aus – 88 auf einen Sitz. Weltrekord.

In der Zwischenzeit sind noch einige dazugekommen, sodass Planet Labs stolz von sich behaupten kann, mit seinen Satelliten die weltweit größte Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten zu betreiben.

Mit dieser Flotte, so eine Sprecherin des europäischen Planet-Labs-Büros, lasse sich täglich ein genaues Bild der gesamten Landmasse unseres Planeten aufnehmen. Das Ziel dabei: „Globale Veränderungen sichtbar und die gewonnenen Daten zugänglich und verwertbar zu machen.“ Für Unternehmen, Bauern wie auch für Organisationen, denen der sich änderende Zustand der Erde am Herzen liegt.

Zur Mission dieses Zukunftsunternehmes meinte Mitgründer Will Marshall im Vorjahr beim Slush-Startup-Festival in Helsinki: „Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen mit der Grundlage unserer Aufnahmen klügere Entscheidungen treffen können. Und zwar täglich.“ Manche Bilder, etwa von der Stadt Doha im Emirat Qatar, erinnern an ein Relief. Wie ist das möglich? „Die Konstellation aus 13 SkySat-Satelliten ist in der Lage, Bilder aus einer seitlichen Perspektive aufzunehmen, um so auch eine vertikale Ansicht zu liefern“, erklärt die Planet Labs-

Sprecherin.

Das europäische Büro von Planet Labs wird von Berlin aus organisiert. Etwa Hundert operative und technische Mitarbeiter steuern den beeindruckenden Satellitenschwarm von der lokalen Mission Control aus. Erfahrung damit hat man, denn das Geschäft mit den Bildern vom Globus läuft global: Schon vor drei Jahren kaufte Planet Labs eine fremde Flotte – fünf RapidEye-Satelliten, die seit 2008 im All schweben. Ihre Betreiber waren der erste deutsche Privatanbieter für Geodaten-Dienstleistungen. Nach Insolvenz gelangten die „big five“ über eine Zwischenstation mit einem Aufkäufer aus Kanada in den ständig wachsenden Schwarm von Planet Labs.