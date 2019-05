Florian Holzers Restauranttest: Mayer und Freunde

Alexander Mayer ist in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmekoch, einer der besten des Landes, mit Sternen und Hauben überhäuft. Einer, der eine brutale Ausbildung in einer Zeit hinter sich hat, in der Koch-Lehrlinge noch durch die Küche geprügelt wurden, der das Kochen tief verinnerlicht hat, der auf die klassische, französische Küche schwört und der von Köchen wenig hält, die mit einer Pinzette an minimalistischen Kreationen herumstochern. „Ich koch’ mit meinen Händen“, sagt Mayer, „und mit meinem Bauch.“

Geboren und aufgewachsen ist Mayer in St. Sebastian, nahe von Mariazell in der Steiermark. Seine Mutter war eine Zeit lang im Gastgewerbe, seinen leiblichen Vater kennt er nicht. Dafür hatte er schon früh Kontakt mit Andreas Leodolter vom Gasthaus „Lurgbauer“, einer der schon früh statt der üblichen Milchkühe schwarze Angus-Rinder auf seinem Grundstück herumlaufen ließ, die dann von seiner Frau zu genialen Fleischgerichten verarbeitet wurden. „Den Leodolter haben die Nachbarn damals für verrückt erklärt“, sagt Mayer. Das renommierte Gasthaus Lurgbauer, in dem jetzt der Junior kocht, gibt es heute noch. Ein gefeiertes Feinschmeckerlokal.

Gelernt hat Mayer in den ehemaligen „Kadlez Stuben“ in Floridsdorf, zu Beginn der 1980er-Jahre. Es war eine Zeit, in der Köche nicht annähernd jenen Stellenwert hatten, den sie heute haben. „Du wüst bei uns kochen, Burli?“, fragte damals der Küchenchef und grinste hämisch, „dir is aber schon bewusst, wos des bedeutet. Jeden Tag 16 Stunden hackeln, 50 Grad in der Küche und wenig Geld.“ Doch Mayer ließ sich nicht davon abbringen.