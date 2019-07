Saint-Tropez: Bonjour Noblesse

Spätestens im Hafen der erste Show-Effekt: Hunderte Megajachten, die wie edle Rennpferde im Stall darauf warten, dass ihre Besitzer vom Dinner oder einer Party zurückkehren. Am Parkplatz des Hafens fast ausschließlich Lamborghinis, Ferraris, Porsches, Bentleys – als surreale Objekte der Begierde von Reichen und – im Idealfall – Schönen. Klick, klick, klick machen die Handykameras der „Normalos“: Bienvenu in der Wiege des internationalen Jetsets. Jetzt aber: Wo sitzen, mit einem Pain au chocolat in der einen, und einem Aperol in der anderen Hand. Genießen und schauen. Wann biegt Madonna um die Ecke? Oder Leo DiCaprio?

Diskretion ist alles„Ah oui. That’s Saint-Tropez“, lacht Tourismusdirektor Claude Maniscalco, ohne zu beantworten, woher all das Geld kommt oder wo denn hier wer neben wem wohnt: „Diskretion ist alles“, sagt er. Klar. Später wird er mehr über die Herausforderungen für den Ort erzählen. Und während man bei einem Glas Rosé auf der Dachterrasse des Hôtel de Paris den Blick über die Dächer schweifen lässt und versucht, sich die Sonnenbrille einen Hauch mondäner auf der Nase zu platzieren oder das Tuch eleganter über die Schulter zu werfen, ist da plötzlich dieser Sekundentraum in Schwarzweiß. Ein innerer Film, in dem man sich Seite an Seite von Stars wie Mick Jagger, der hier Bianca heiratete, Romy Schneider, Jane Birkin oder Brigitte Bardot durch die Gassen bummeln sieht. Strohhut am Kopf, Strandtasche am Arm, die Beine in einer bunt-blumigen Glockenhose – während Sacha Distel singt: „Tu es le soleil de ma vie“. Am Look hat sich wenig geändert, doch Mick hat gerade eine Herz-OP hinter sich, Romy weilt schon lange nicht mehr unter uns, und die BB, 84, ist eine fanatische Tierschützerin, die sich in ihrem Anwesen La Madrague, am Rand von Saint-Tropez, verkriecht. Im Jahr 2017 wurde ihr zu Ehren eine 700 kg schwere Bronzeskulptur beim Ortseingang aufgestellt – BB als junge Schauspielerin, und ewig lockt der Schmollmund. Sie ist nie da und trotzdem überall. Gunter Sachs ließ für sie einst Rosen regnen, – aus einem Helikopter. BB war es, die Saint-Tropez in die Welt trug. Von nun an zog es den Party-Tross an die Côte d’Azur, wo getanzt, gesoffen und oben ohne gebadet wurde.

Der Mythos vom Mythos

Gilt dieses Lustprinzip auch noch im 21. Jahrhundert? Ganz sicher ist die Faszination des Ortes ungebrochen, er ist selbst erhaltend. Oft fällt das Wort „Mythos“. Es scheint, das Klischee lebt. Tut es das? Oui et non. Auch Saint-Tropez unterliegt dem Wandel. Am besten, man fängt an, dem alten Geist des Dorfs im „Musée de la Gendarmerie et du Cinéma“ auf der Place Blanqui nachzuspüren – ein Spaziergang durch jene Zeit, in der vieles begann, von dem heute noch so viele schwärmen und träumen. Retrospektiven: Man begegnet den Stars von seiner Kindheit – Louis de Funès, Romy Schneider, Alain Delon und, naturellement, Brischit. Und seit 1950 ist Saint-Tropez deshalb, was es ist: Treffpunkt für Künstler, Spielwiese für Millionäre.

Entdeckt wurde der Ort aber bereits im 19. Jahrhundert, von dem Schriftsteller Guy de Maupassant und dem Maler Paul Signac. Werke von ihm und Henri Matisse sind im „Musée de l’Annonciade“ im Hafen zu sehen. Der Besuch lohnt sich. Françoise Sagan schrieb hier übrigens ihren Weltbestseller „Bonjour Tristesse“.