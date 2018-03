Sabine Derflinger: Mein Lieblingsbuch

Der oftmals verfilmte Romanklassiker: 1937 beschreibt Steinbeck die Geschichte zweier Wanderarbeiter, die von einem besseren Leben träumen. Phänomenales Foreshadowing in Situationskonstellationen und Figurenbeschreibungen, präzise Sprache, großes Drama in betörender Einfachheit. Wann erscheint aktuell ein gesellschaftspolitischer Roman von dieser bildgewaltigen Erzählkraft?

Regisseurin, Autorin, Produzentin – ihre Inszenierung von Nestroys „Der Zerrissene“ mit Gerald Votava in der Hauptrolle ist noch bis 17. Mai am Landestheater Niederösterreich und als Gastspiel an der Bühne Baden am 4. & 5. April zu sehen, www.landestheater.net

