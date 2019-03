Rudi Weissenstein: Der Chronist mit der Kamera

„Die Fotos sind stark und emotional. Man kann durch die Bilder die Zeit nachvollziehen. Sie haben einen Retro-Chic“, sagt Ben Peter Weissenstein, der Enkel des Fotografen. Er ist der Bewahrer des Erbes seines Großvaters. In einem kleinen Geschäft in Tel Aviv lagern eine Million Negative – in einem Holzschrank mit vielen kleinen Laden, so wie sie der Fotograf seinerzeit selbst archiviert hat. Enkel Ben Peter Weissenstein hat die Bilder seines Opas inzwischen digitalisiert. Denn eigentlich ist er Computerspezialist. Eine Auswahl dieses historischen Schatzes ist demnächst auch in Wien zu sehen (22. März – 11. April, Jüdisches Museum, Wien 1).