Alles außer gewöhnlich: Vom Supersportwagen zum Super-Jetski

Der brandneue Rimac Nevera hat schon einige Rekorde gebrochen. Vom 0 auf 300 km/h schafft er es in 9,3 Sekunden. Wahnsinn! Wie auch der Preis. Von zwei Millionen Euro für ein Exemplar wird gemunkelt. Wer kann sich so etwas leisten? Superreiche und einige Scheichs ganz sicher. Und Nico Rosberg. Der Formel-1-Weltmeister von 2016 erhält seinen persönlichen Nevera gegen Ende des Jahres. Wer nicht so lange warten will, bis er vielleicht damit auf der Wiener Ringstraße aufkreuzt: Rosbergs Testfahrt mit Mate Rimac wurde auf YouTube bereits mehr als 1,2 Millionen Mal angeklickt.

Ganz weit hinausgelehnt hat sich auch Richard Branson bei seinem jüngsten Coup. Der Mann gäbe seit Gründung von Virgin Music und der Fluglinie Virgin Atlantic Airways ohnehin schon eine perfekte Vorlage für einen Abenteuerfilm ab. Mit dem gelungen Jungfernflug des Superjets „VSS Unity“ seines eigenen Raumfahrtunternehmens neuerdings im Genre Science-Fiction.

Was ist der Motor dahinter? In seiner Biografie „Losing my Virginity“ erklärt er: „Mein Leben lang habe ich Chancen und Abenteuer genossen. Einige der besten Ideen fallen sozusagen vom Himmel.“