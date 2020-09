Wussten Sie, dass man im Baltikum auf Dünen wandern kann?

Erreicht man Nida per Schiff von der Kurischen Haff aus, rücken am Hafen hinter schicken Booten sofort die liebevoll restaurierten und bunt gestrichenen Holzhäuser ins Blickfeld. In den Lokalen an der Hauptstraße stärkt man sich mit Borschtsch und Cepelinai (gefüllte Erdäpfelknödel). Gidras, in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen, erzählt dabei von seiner Kindheit, als er mit der Tante am kurischen Ostseebad Palanga war. Die Sowjets sind längst verschwunden, die Dünen geblieben.