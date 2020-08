Minimundus: Willkommen in der kleinen Welt

Allein das macht verständlich, warum man hier gerne zum „Wiederholungstäter“ wird. Erstens wächst Minimundus Jahr für Jahr. Zweitens betrachtet man Bauwerke wie etwa den Taj Mahal in Indien als Kind mit anderen Augen als ein Großer. Und drittens lassen sich bei einem Spaziergang durch die seit 1958 bestehende Anlage sowohl das Fernweh stillen als auch nächste Reisepläne schmieden.

Reiseprospekt zum Betreten

Ja, man kann Minimundus auch mit einem begehbaren Reiseprospekt vergleichen. Alle hier kopierten Wahrzeichen – vom „Schiefen Turm von Pisa“ bis zur Windmühle in Retz – sind im Maßstab 1:25 zu gebaut. Nein, nicht ganz. Guggenberger: „Ausnahmen sind die Queen Mary und die Burg Hochosterwitz. Da haben unsere Modellbauer ein wenig getrickst, damit sich diese besser ins Gesamtbild fügen.“

Wegen seiner enormen Länge von 310 Metern wurde der Luxusdampfer im Maßstab 1:100 nachgebaut. Alles andere hätte den Rahmen der engen Werkstatt gesprengt.

Sechs versierte Modellbauer samt einer Handvoll Lehrlingen sind am Werk. Manche kommen frisch von der HTL, andere bastelten hier schon neben ihrem Job als Bürgermeister. Und manchmal stehen den Kärntnern auch hilfreiche Hände aus Übersee zur Seite. Der indonesische Borobudur Tempel aus Lavabasalt etwa wurde von indonesischen Modellbauern angefertigt und als Geschenk der Insel Java an Minimundus übergeben.

„Bei uns ist immer alles in Bewegung“, sagt Hannes Guggenberger, der hier auch als "Bürgermeister von Minimundus" bekannt ist. Als gelernter Konditormeister weiß der Kreativkopf der kleinen Welt am Wörthersee, dass es gerade bei Kunstwerken im kleinen Maßstab auf die Details ankommt. „Im Moment wird an Hangar-7 und Hangar-8 gearbeitet“, führt er uns zum Sehnsuchtsort vieler Flugbegeisterter. Das Original steht in Salzburg. Aber nur hier in Kärnten wird das Rollfeld penibel mit Besen und Pinsel manikürt. Gerade erst wurde Marshall Titos ehemalige „Air Force One“ fertig, eine Douglas DC-6B. „Red Bull“-Boss Dietrich Mateschitz konnte sie davor bewahren, in Afrika ein Dasein als Ersatzteillager zu fristen. Und genauso frisch poliert und glänzend steht sie als Nachbau in Minimundus. Guggenberger: „Bei ihrem Anblick leuchten die Augen eines jeden Modellbaufans.“

Hoch hinaus

Wir biegen in die hauseigene Werkstatt ab. Eng ist es da, direkt ein Wunder, dass hier Kunstwerke wie die Chinesische Mauer oder der Tempel von Chichen Itza in Yucatan entstehen. In Miniaturversion, versteht sich. Aber trotzdem. Diese Nachbauten sind alle immerhin größer als eine Hundehütte. Daher wird an den richtig großen Klötzen im Freien gebastelt. Oder im derzeit Corona-bedingt geschlossenen Indoorbereich, wo sonst ein 4-D-Kino und weitere Sehenswürdigkeiten überraschen.

Sicher, selbst das Modell von so etwas Bekanntem wie Otto Wagners Schnellbahnstation am Karlsplatz in Wien ist spektakulär. Aber so richtig geht die Show erst ab, wenn das Space-Shuttle startet. Und das macht es in Minimundus im Stundentakt.