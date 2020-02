Wieder "Alles Leinwand" beim Reise-Festival in Wien

Die afrikanische Wildnis in Botswana und Namibia und die Polarkreisregion an ein und demselben Wochenende entdecken? Zumindest im Kopf geht das: Zum bereits zwölften Mal findet das Reise-Festival „Alles Leinwand“ in Wien statt (22.–23. Februar, jeweils von 11 bis 21 Uhr im Alten AKH, Hof 2/C1).

So folgte „Weltenwanderer“ Gregor Sieböck dem Ruf Patagoniens und Pascal Violo zeigt unter „ Himalaya – Gipfel, Götter, Glücksmomente“ eine bildgewaltige Show, in der das Weltweitwandern-Bildungsprojekt in Nepal vorgestellt wird.