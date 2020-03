Wie zwei Österreicher ungewöhnlicher Zugreisen organisieren

Inzwischen haben die Bohuns neben den Österreichischen Bundesbahnen Vertragspartner in etlichen Bahn-Ländern, über die sie direkt zu Fahrkarten und Abholvoucher kommen können. Den Vorteil für ihre Kundschaft erklärt der Junior nachvollziehbar: „Sie müssen nicht tagelang im Internet recherchieren und am Ende so wie ich zittern, dass ihre Tickets in irgendeinem Hotel hinterlegt sind. Wir stellen ihnen alle Unterlagen vor Antritt der Reise zur Verfügung bzw. lassen sie verlässlich vor Ort hinterlegen.“

Für ihre Vermittlungsdienste verlangen die beiden Jung-Unternehmer fünfzehn Prozent des jeweiligen Ticketpreises plus 25 bis 75 Euro abhängig vom jeweiligen Arbeitsaufwand.

Knapp 3.000 Menschen haben bisher angefragt, sechzig haben bereits gebucht. Uwe aus Hamburg scheint in ihren Unterlagen als Kunde Nr. 1 auf. Und er hat auch schon Fotos von seiner Fahrt an den Aralsee via Instagram gepostet.

Das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten kennt Matthias Bohun aus erster Hand. Einige Anfragende müsse er daher „leider“ in die Bahn-Schranken weisen: „Die Fahrt von Sofia nach Wien dauert nun einmal zweieinhalb Tage. Es gibt keine Anschlüsse am selben Tag. Somit muss man einmal in Belgrad und einmal in Zagreb übernachten.“ Seine Hoffnung: „Dass irgendwann die Nachfrage der Konsumenten so groß sein wird, dass gar nichts anderes übrig bleibt, als mehr Geld in die Bahn zu investieren.“ Ob er das noch erleben wird?

Sohn Elias berichtet indes, dass die meisten Kunden Verständnis zeigen. Auch jene Reisegruppe, die von Budapest bis Belfast sage und schreibe vierzig Stunden lang unterwegs war. Was ihn besonders freut: „Dass zuletzt auch Schulen bei uns angerufen haben, mit dem Hinweis, dass die Kinder nicht mehr fliegen wollen.“