Wege der Völkerverständigung: Weitwandern in Bosnien

Der greise Opa lässt Bergführer Benjamin Jusić übersetzen: „Das sind tolle Socken, die hätte ich auch gerne. Wollen wir tauschen?“ Er zeigt grinsend auf die „Five-Finger-Barfußschuhe“ einer Teilnehmerin unserer Wandergruppe. Der Opa hingegen trägt derbe, handgestrickte Socken, die schon beim Hinschauen kratzen. Buntgemusterte Wollsocken sind offensichtlich der Souvenir-Verkaufsschlager im bosnischen Gebirgsdorf Lukomir.

Lukomir ist von Wien zwar nur eine Flugstunde (nach Sarajevo) plus eine Autostunde (ins Bergdorf Umoljani) plus eine Halbtagswanderung entlang der Rakitnica-Schlucht entfernt – und doch eine Reise in die Vergangenheit. Der muslimische Weiler in den Bjelasnica-Bergen im Dinarischen Gebirge ist eine Ansiedlung aus archaischen Steinhäusern mit auffallend spitzen Dächern, um den winterlichen Schneemassen standzuhalten. Ursprünglich aus Weichselholzschindeln, mischt heute auch rostiges Blech mit.