Warum Sie unbedingt den Lungau besuchen müssen

Lungaukenner Wolfram Kautzky ist ein passionierter Lungaukenner.

1. Freiluft-Solarium

Es kann zwar im Hochsommer in St. Michael, Tamsweg, Mauterndorf oder Mariapfarr auch dreißig Grad haben. Aber: Die Nächte sind hier dank der Gebirgslage über 1.000 Meter herrlich kühl, guter Schlaf ist also garantiert. Und da die Niederen Tauern im Norden meist die Wolken abhalten, ist der Lungau die sonnenreichste Region Österreichs.

2. Land der Täler

Ein Markenzeichen des Lungaus sind die Nord-Süd-Täler, die parallel zueinander im Hauptkamm der Niederen Tauern verlaufen. Welches das schönste ist, ist Geschmackssache: das liebliche Weißpriach-, das schroffe Göriach-, das seenreiche Lessachtal? Für Tierfreunde ist das ruhige Tal der Lignitz ein heißer Tipp: Dort gibt es zwar keine bewirtschaftete Berghütte, aber gute Chancen auf ein Rendezvous mit einer der dort wohnhaften Murmeltier-Familien. Und nach zweieinhalb Stunden Wanderung zum Drüberstreuen noch den verträumten Lignitzsee.

3. Schwammerln im Rucksackl

Katrin, gelernte Köchin und Kellnerin, war weit herumgekommen, bevor sie vor zwei Jahren in den Lungau zurückkehrte. Dort wollte ihr Papa gerade seine Hütte, die er vor dreißig Jahren bei der Talstation der Fanningberglifte errichtet hatte, verkaufen. Katrin witterte die Chance, sich ihren Kindertraum zu erfüllen: eine Berghütte zu betreiben. Nun ist sie selbst Besitzerin einer der gemütlichsten der vielen Lungauer Berghütten. Auf der Sonnenterrasse serviert sie stolz selbstgepflückte Pilze sowie Him- und Heidelbeeren. Und die ganze Familie hilft, typisch Lungau, mit: Wenn der Papa untertags „in die Schwammerln geht“, sind die abends auf der Speisekarte des „Rucksackl“ (rucksackl.at) zu finden.

4. Pack die Badehose ein

Bergwandern mit Badehose? Warum nicht. Wer nach drei Stunden Anmarsch aus dem Weißpriachtal zum Oberhüttensee gelangt, sollte an heißen Tagen nicht vor einem Köpfler zurückschrecken. Obwohl der See auf 1.860 Meter liegt, wird er bis zu achtzehn Grad warm. Die Jause nach dem Bad gibt’s in der nahe gelegenen Oberhütte (oberhuette.at): Wirtin Julia, deren Familie die Alm gehört, serviert ausschließlich Fleisch, Käse und Milchprodukte aus Eigenproduktion. Insgesamt verstecken sich in den Lungauer Bergen übrigens an die sechzig Bergseen, einer schöner als der andere.

5. Moor and more

Das berühmteste Gewässer des Lungaus ist der Prebersee. Der 5,6 Hektar große alpine Moorsee liegt auf 1.514 Metern und ist im Sommer wegen seiner geringen Tiefe durchaus badetauglich. Seinen über die Grenzen hinaus bekannten Ruf verdankt er einem seit 1834 belegten Brauch, dem Preberschießen: Dabei wird auf Zielscheiben geschossen, die sich in circa einhundertzwanzig Meter Entfernung am anderen Ufer befinden – aber mit der Auflage, dass die Kugel zuerst am Wasser aufkommt und von dort Richtung Wasserscheibe abprallt. Der ideale Stützpunkt für eine Umrundung des Sees auf dem Mohrlehrpfad (45 Min.) ist die Ludlalm (ludlalm.at) mit Abenteuerspielplatz und Streichelzoo für die Kinder sowie Schnaps-Pause für die Eltern.