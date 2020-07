Wandern in der Region Seefeld: Drei Geheimtipps

Mehr als die Hälfte der österreichischen Landesfläche ist alpiner Raum. Wer den heurigen Sommerurlaub in der Heimat verbringt, kann dabei weniger bekannte Routen entdecken - etwa in der Region Seefeld. Wanderexpertin Sabrina Carpentari vom Hotel Eden gibt Empfehlungen für eine leichte, mittlere und schwere Tour.

Zum Einstimmen: Runde um den Wildsee

Eine Wanderung um den Wildsee eignet sich für Wander-Neulinge. Gestartet wird am Seefelder Dorfplatz, wo man dem Weg bis zur Hauptstraße folgt und danach rechterhand zum Wildsee abbiegt. Vorbei am Seestüberl gelangt man zur Seefelder Kneipp-Anlage und anschließend weiter in den „Eichhörnchenwald“, wo sich die handzahmen Nagetiere auch gerne füttern lassen. Danach führt der Weg entlang am Südufer des Wildsees, vorbei am Golfplatz Seefeld-Reith, wieder zurück nach Seefeld. Dauer: ca. 50 Minuten

Für Fortgeschrittene: Über den Schönangersteig zur Reither Alm

Mit der Standseilbahn fährt man von der Talstation zur Bergstation Rosshütte. Oben angekommen, geht es weiter über das Joch zum Lifthüttl. Über den Weg nach Latschen erreicht man das Reither Kar. „Hier muss man aufmerksam sein, da das Gelände bereits etwas anspruchsvoller ist“, so Carpentari. Einen kurzen Anstieg später auf den Hochanger, führt der Weg wieder bergab zur Reither Alm. Von dort aus führt ein Waldweg in Richtung Seefeld. Der Schwierigkeitsgrad für diese Tour ist mittel bis schwer. Dauer: ca. 3,5 Stunden